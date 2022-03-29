Арестович пояснив, чому Україна не бомбить Росію

Колони російської техніки стоять біля кордонів, чого чекає Україна?

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому Україна не завдає ударів по військових об'єктах на території Росії. Перш за все він наголосив, що така можливість в української армії є.

«Є можливість. Але це буде величезний аргумент для тих, хто каже, що українці – агресори. Навіщо їм додавати мотивації?», – сказав Арестович в інтерв'ю ВВС Україна.

Він додав, якщо Україна також завдасть ударів по російських військах у Білорусі, то це збільшить ймовірність вступу білоруської армії у війну.

«А з погляду міжнародного права, так навіть дозвіл прольоту крилатої ракети через власну територію – це вже участь у військовій агресії», – наголосив радник Єрмака.

Раніше Арестович пояснив українцям, до чого готуватися у найближчі тижні. «Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо, контратакуємо і контрнаступаємо на деяких ділянках і звільнюємо свою землю від противника. А по-друге, буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко не проста», – зазначив він.

Тим часом прокуратура документує воєнні злочини РФ: їх кількість вражає.

Зазначимо, що результату Росія не досягла, але сили продовжувати війну є.

Сьогодні після переговорів у Стамбулі Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.