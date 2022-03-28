Результату Росія не досягла, але сили продовжувати війну є

Сценарій розвитку війни

Мовою оригіналу

Оккупационные войска Московии прекратили попытки наступать почти по всем направлениям. Они еще водят хороводы в Херсонской области, кидаются на Ирпень и продолжают методично стирать Мариуполь с лица земля. И варварски обстреливает мирные города с гражданской инфраструктурой. Но это все тактические задачи. Стратегического наступления нет. Даже в формате попыток.

Украинская армия освободила Тростянец, бригада теробороны в Запорожской области два села. То есть можно уверенно говорить о локальных контрнаступлениях, в которые успешно переходят ЗСУ. Более того, целый ряд подразделений РФ уходят с территории Украины на территорию Беларуси. Отступление? Стоит кричать «Перемога» и требовать отмены сухого закона с моментальной раздачей шампанского? Увы, друзья, тут спешить категорически не стоит. Это не бегство и даже не организованное отступление.

Возвращаемся к традиционному вопросу – достиг ли Путин на сегодняшний момент целей в украинской кампании? Нет. И близко не достиг. Исчерпаны ли ресурсы РФ для войны в Украине? Тоже нет. При всех страшных потерях в живой силе и технике у Московии остаются резервы. То есть очевидно, что результата нет, а силы продолжать есть. Значит, война завтра не заканчивается. И никакие переговоры тут не помогут. Теи более, Джозеф Байден в Варшаве ясно дал понять, что мешать Путину вязнуть в украинской войне он не собирается. О чем и руководство НАТО не устает повторять. Мол – мы не позволим напасть ни на одного члена Альянса. Значит, Украину бомбить можно.

Понятно, что санкции уже работают. И союзники неплохо помогают нам оружием и боеприпасами. Ну а то, что ЗСУ лупят обалдевшего от такой встречи немотивированного оккупанта – мы видим ежедневно. Но РФ собирает пополнение где может и расконсервирует старую технику. Пополнение низкого качества, а старая техника частично разворована и непригодна к использованию. Но будут брать количеством и истерикой. И части в Беларусь выводят для доукомплектования и нового наступления. Вероятная цель – Киев или кольцо вокруг Киева. С датой все понятно – успеть до 9 мая, чтобы провести парад. В Кремле просто с ума сходят от торжественных дат и этого символизма. Так что апрель будет очень горячим. Возможно, самым горячим месяцем войны. Которая может растянуться до зимы. Дальше военная и экономическая машина агрессора начнет разваливаться на куски...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.