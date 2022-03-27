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    Події в Україні

    Арестович пояснив українцям, до чого готуватися у найближчі тижні

    Арестович розповів про ситуацію на фронті - Арестович пояснив українцям, до чого готуватися у найближчі тижні
    Арестович розповів про ситуацію на фронті
    скріншот із відео

    За словами політика, до нерівномірних подій потрібно емоційно, організаційно і свідомо бути готовими

    Найближчі тиждень-два будуть нерівномірними. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів під час брифінгу щодо ситуації з російським вторгненням 27 березня.

    «Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо, контратакуємо і контрнаступаємо на деяких ділянках і звільнюємо свою землю від противника. А по-друге, буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко не проста», – зазначив він.

    За словами політика, до цього потрібно емоційно, організаційно і свідомо бути готовими.

    Також радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про початок контрнаступальних дій Збройних сил України в низці регіонів.

    Упродовж доби стан, положення і характер дій військ РФ фактично не змінилися. Натомість ЗСУ поступово переходять від оборони до відвоювання позицій.

    Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та заблокований обласний центр.

    Також рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович пояснив українцям, до чого готуватися у найближчі тижні