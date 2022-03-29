Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»

ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн

Українські військовослужбовці знищили універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі «Тайфун», який належав російським окупантам.

Українські військові знищили броньовик «Тайфун» окупантів

Ця техніка є гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Українські захисники знищили «Тайфун», який належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Однак, військовослужбовці ЗСУ зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших», – додали військові.

Як видно по фото, універсальний броньований російський автомобіль підвищеної захищеності Українська армія з легкістю перетворила на металобрухт.

КамАз-63968 «Тайфун» (також відомий, як «Тайфун-К») має підвищений захист, зокрема від мін та засідок. Це одна з найсучасніших броньованих машин, що перебувають на балансі російської армії. Її окупанти використовували зокрема й у Сирії. Станом на травень 2017-го року в РФ налічувалося 260 таких бронемашин.

Нещодавно наші захисники вже знищили ворожий «Тайфун». ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн.

Також українські герої захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ». Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди для радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 млн рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.



