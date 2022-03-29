Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»
ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн
Українські військовослужбовці знищили універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі «Тайфун», який належав російським окупантам.
Ця техніка є гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
«Українські захисники знищили «Тайфун», який належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Однак, військовослужбовці ЗСУ зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших», – додали військові.
Як видно по фото, універсальний броньований російський автомобіль підвищеної захищеності Українська армія з легкістю перетворила на металобрухт.
Нещодавно наші захисники вже знищили ворожий «Тайфун». ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн.
Також українські герої захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ». Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди для радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 млн рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.