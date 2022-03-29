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    Події в Україні

    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»

    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн

    Українські військовослужбовці знищили універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі «Тайфун», який належав російським окупантам.

    Українські військові знищили броньовик «Тайфун» окупантів

    Українські військові знищили броньовик «Тайфун» окупантів

    Ця техніка є гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

    «Українські захисники знищили «Тайфун», який належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Однак, військовослужбовці ЗСУ зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших», – додали військові.

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    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»
    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»
    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»

    Як видно по фото, універсальний броньований російський автомобіль підвищеної захищеності Українська армія з легкістю перетворила на металобрухт.

    КамАз-63968 «Тайфун» (також відомий, як «Тайфун-К») має підвищений захист, зокрема від мін та засідок. Це одна з найсучасніших броньованих машин, що перебувають на балансі російської армії. Її окупанти використовували зокрема й у Сирії. Станом на травень 2017-го року в РФ налічувалося 260 таких бронемашин.

    Нещодавно наші захисники вже знищили ворожий «Тайфун». ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн.

    Також українські герої захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ». Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди для радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 млн рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя війна військова техніка автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Збройні сили спалили гордість Росії – КамАЗ «Тайфун»