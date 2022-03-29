Окупанти влаштовують нальоти на околиці Херсона: шукають зброю і крадуть автомобілі

Росіяни почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани

Озброєні групи російських загарбників почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона. Зазначається, що росіяни перевіряють документи, шукають зброю, викрадають автівки.

Як повідомляє Суспільне - Херсон, у вівторок зранку озброєні групи російських військових почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.

Як розповіли місцеві жителі, військові РФ перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю.

Також у деяких дворах, де господарі відсутні, російські окупанти виламують ворота і забирають автомобілі.

Напередодні російські окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в Херсоні. Путінські окупанти зламали двері в будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

Нагадаємо, заступник голови облради Юрій Соболевський розповів, коли звільнять Херсон. Як повідомлялося, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

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