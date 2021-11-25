Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ

Дмитро Кулеба: ми не намагаємося зрозуміти, що в голові у Путіна. Це невдячна справа

Глава МЗС вважає, що зараз ідеться про російську агресію не лише проти України

Напад на Україну коштуватиме надто дорого Росії. Таку думку на брифінгу висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Ми не намагаємося зрозуміти, що в голові у Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилося чітке розуміння: новий напад на Україну коштуватиме надто дорого, тому не варто цього робити», – заявив Кулеба.

Він відзначив, що перед дипломатами стоїть завдання організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни.

Водночас Кулеба вважає, що зараз ідеться про російську агресію не лише проти України.

«Кремль піднімає ставки у всьому регіоні і прагне загалом підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в Європі після завершення холодної війни. Можна сказати, взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому», – сказав міністр.

Але, на його думку, РФ цього зробити не вдасться, адже цьому мають завадити витримка і сила України, а також сили скоординованої реакції світу.

До слова, США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну. Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.