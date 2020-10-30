Асоціація адвокатів: рішення Конституційного суду щодо закону про запобігання корупції має бути виконане

Адвокатура, як конституційних інститут, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади

Рішення Конституційного суду України (КСУ) про визнання неконституційними окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу спрямоване на забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок влади.

Про це йдеться у заяві Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

«КСУ визнав неконституційними низку положень Закону України «Про запобігання корупції» з метою забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок влади. Насамперед мається на увазі право Національного агентства з питань запобігання корупції здійснювати контрольні функції, які мають прямий влив на судову гілку влади, і зокрема на суддів системи судоустрою та КСУ», – заявили у НААУ.

В асоціації зазначають, що після ухвалення цього рішення розпочалася інформаційна атака із закликом заблокувати його виконання, «яка супроводжується дискредитацією як окремих суддів, так і всього Конституційного Суду як інституції».

«Подальше нагнітання ситуації довкола цього рішення може мати далекосяжні руйнівні наслідки для конституційних основ Української Держави, насамперед – для принципів верховенства права та поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких є незалежною. Власне, під загрозою може опинитися сама стабільність конституційного ладу та дієвість засад Основного закону», – підкреслюють в НААУ.

Асоціація наголошує, що вирішення цієї кризової ситуації лежить у юридичній площині – шляхом безумовного виконання Конституції України. Альтернативою цьому буде поширення правового нігілізму, яке «вразить усі гілки влади та виведе діяльність державних інституцій у позаправове поле, позбавить громадян можливостей захисту своїх конституційних прав, свобод і законних інтересів».

В НААУ погоджуються з тим, що боротьба з корупцією є чутливою темою для суспільства, а це явище – перешкодою для розвитку країни і покращення її міжнародного іміджу. Разом з тим в асоціації наголошують, що така боротьба не може виходити за межі Конституції.

Також асоціація адвокатів нагадує, що саме на КС покладені обов’язки вирішувати питання про відповідність Конституції законів України та інших актів, здійснювати офіційне тлумачення Конституції.

«У разі, якщо Конституційним судом у передбаченому законом порядку визнано невідповідними Конституції окремі положення законодавства, рішення КСУ має бути виконане у повному обсязі і є обов’язковим. Його імплементація не може бути предметом жодних політичних компромісів, тим більше – свідомого блокування», – йдеться в заяві.

Крім того, профільним законом надано гарантії незалежності суддів КС та професійні імунітети. Вплив на суддю Конституційного Суду у будь-який спосіб заборонений і його не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень та надання ним висновків.

«Адвокатура, як конституційних інститут, що діє з метою надання професійної правничої допомоги, маючи по суті конституційну функцію захисту прав і свобод громадян, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади», – наголошують в НААУ.

Також асоціація нагадує, що неконституційні положення будь-якого закону мають бути негайно усунені парламентським шляхом, а зусилля парламентарів – спрямовані на виправлення таких «темних плям».

«Саме це є проявом поваги до Основного закону, дотримання гарантій прав і свобод громадян, реалізацією принципу верховенства права»,– резюмує НААУ.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.