У Конституційному суді заявили про тиск на Тупицького з боку ДБР

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не має наміру йти у відставку

КСУ відреагував на відкриття кримінальної справи проти голови суду

Конституційний суд відреагував на відкриття кримінальної справи проти голови суду Олександра Тупицького, заявивши про продовження тиску на КСУ. Про це у п'ятницю, 30 жовтня, йдеться на сайті КСУ.

Як зазначається, у суді закликали ДБР дотримуватися презумпції невинуватості у своїх публікаціях.

В КСУ відзначили, що новина про порушення справи проти Тупицького за заволодіння землею в окупованому Криму спочатку містила стверджувальне формулювання щодо вчинення ним злочину, а пізніше в речення було додано слово можливо.

Так, Конституційний суд нагадав Держбюро розслідувань про статтю 62 Конституції, у якій йдеться про презумпцію невинуватості.

«Сподіваємося, що надалі посадові особи ДБР у своїй діяльності керуватимуться виключно нормами Конституції України і чинного законодавства», - сказано в заяві.

Як повідомлялося, Держбюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Воно стосується державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

Журналісти дізналися, що голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Також ЗМІ повідомили, що голова КСУ Тупицький і директор НАБУ Ситник приховали операції з нерухомістю в окупованому Криму.

Між іншим, чоловік іншої судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів.

30 жовтня голова КСУ Тупицький повідомив, що просить особистої зустрічі з Зеленським.



