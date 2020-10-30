Єрмак поскаржився послам G7 про зовнішнє втручання в роботу Конституційного суду

Керівник Офісу президента запевнив дипломатів, що українська влада знайде вихід із кризи

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. Він запевнив дипломатів, що українська влада знайде вихід з цієї ситуації.

Про це він заявив на зустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7), передає прессслужба Офісу президента.

Повідомляється, що зустріч була присвячена рішенням КСУ, який визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, скасував право на перевірки електронних декларацій і фактично заблокував роботу Нацагентства з питань запобігання корупції.

Єрмак повідомив послам, що влада забезпечила роботу реєстрів НАЗК і гарантує роботу всіх антикорупційних органів. Він також додав, що вчора до Верховної Ради направили законопроєкт про звільнення суддів Конституційного суду.

«На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не пройшли без зовнішнього втручання, тому він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації», - йдеться в повідомленні.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.