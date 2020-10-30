НАЗК оприлюднив список нардепів, за зверненням яких Конституційний суд прийняв скандальне рішення

У списку - передусім представники проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ)

Декларації двох із 47 нардепів наразі були на перевірці у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Список агентство оприлюднило у Facebook.

Отже, підписантами конституційного подання у справі про незаконне збагачення є: Абрамович Ігор Олександрович (фракція ОПзЖ);

Батенко Тарас Іванович (депутатська група «За майбутнє»);

Бойко Юрій Анатолійович (фракція ОПзЖ);

Бондар Віктор Васильович (депутатська група «За майбутнє»);

Борт Віталій Петрович (фракція ОПзЖ);

Бурміч Анатолій Петрович (фракція ОПзЖ);

Волошин Олег Анатолійович (фракція ОПзЖ);

Гнатенко Валерій Сергійович (фракція ОПзЖ);

Дунаєв Сергій Володимирович (фракція ОПзЖ);

Загородній Юрій Іванович (фракція ОПзЖ);

Іоффе Юлій Якович (фракція ОПзЖ);

Ісаєнко Дмитро Валерійович (фракція ОПзЖ);

Кальцев Володимир Федорович (фракція ОПзЖ);

Качний Олександр Сталіноленович (фракція ОПзЖ);

Кива Ілля Володимирович (фракція ОПзЖ);

Кісільов Ігор Петрович (фракція ОПзЖ);

Козак Тарас Романович (фракція ОПзЖ);

Колтунович Олександр Сергійович (фракція ОПзЖ);

Королевська Наталія Юріївна (фракція ОПзЖ);

Кузьмін Ренат Равелійович (фракція ОПзЖ);

Ларін Сергій Миколайович (фракція ОПзЖ);

Лукашев Олександр Анатолійович (фракція ОПзЖ);

Льовочкін Сергій Володимирович (фракція ОПзЖ);

Льовочкіна Юлія Володимирівна (фракція ОПзЖ);

Макаренко Михайло Васильович (фракція ОПзЖ);

Мамка Григорій Миколайович (фракція ОПзЖ);

Мамоян Суто Чолоєвич (фракція ОПзЖ);

Медведчук Віктор Володимирович (фракція ОПзЖ);

Мороз Володимир Вікторович (фракція ОПзЖ);

Німченко Василь Іванович (фракція ОПзЖ);

Павленко Юрій Олексійович (фракція ОПзЖ);

Папієв Михайло Миколайович (фракція ОПзЖ);

Плачкова Тетяна Михайлівна (фракція ОПзЖ);

Пономарьов Олександр Сергійович (фракція ОПзЖ);

Приходько Наталія Ігорівна (фракція ОПзЖ);

Пузанов Олександр Геннадійович (фракція ОПзЖ);

Рабінович Вадим Зіновійович (фракція ОПзЖ);

Скорик Микола Леонідович (фракція ОПзЖ);

Славицька Антоніна Керимівна (фракція ОПзЖ);

Солод Юрій Васильович (фракція ОПзЖ);

Столар Вадим Михайлович (фракція ОПзЖ);

Суркіс Григорій Михайлович (фракція ОПзЖ);

Требушкін Руслан Валерійович (позафракційний);

Фельдман Олександр Борисович (фракція ОПзЖ);

Христенко Федір Володимирович (фракція ОПзЖ);

Чорний Віктор Іванович (фракція ОПзЖ);

Шуфрич Нестор Іванович (фракція ОПзЖ). У НАЗК зазначили, що щодо двох з цих народних депутатів — Іллі Киви та Тараса Козака — раніше розпочали повну перевірку декларацій. Також деякі депутати з цього списку є фігурантами журналістських розслідувань та справ НАБУ.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.