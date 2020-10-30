НАЗК оприлюднив список нардепів, за зверненням яких Конституційний суд прийняв скандальне рішення
У списку - передусім представники проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ)
Декларації двох із 47 нардепів наразі були на перевірці у НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.
Список агентство оприлюднило у Facebook.
Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.
28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».
Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.
30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.