Конституційний суд не може ухвалювати рішення щодо самого себе – секретар РНБО

Олексій Данілов: Судді не можуть цього робити, бо тоді вони взагалі стають вищі за Бога

Конституційний суд не має ухвалювати рішення щодо відповідності Конституції законів, які регулюють підзвітність самих суддів КС

Таку думку секретар РНБО Олексій Данілов висловив в ефірі Радіо Свобода.

«Ті рішення, які ухвалює Конституційний суд стосовно самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть цього робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі вищі за Бога», – сказав Данілов.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

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