Скільки українців вакциновано? Експерт викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами

Насправді по Україні перше щеплення отримали 32%, а не 40% українців, зазначив Істребін

Аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані з Covid-19, звернув увагу на неправильні показники вакцинації в Україні, які озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про це Істребін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Ляшко на брифінгу сьогодні абсолютно непорушно ніс повну маячню. Зокрема, він сказав, що першу дозу вакцини вже отримали майже 40% українців, а в Києві взагалі 61%. Мені просто соромно, що міністр охорони здоров'я забув сказати маленьке уточнення. Що це рівень вакцинації серед дорослого населення старше 18 років», – написав аналітик.

Істребін зазначив, що насправді по Україні перше щеплення отримали 32%, у Києві 48%.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.