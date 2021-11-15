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    Скільки українців вакциновано? Експерт викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами

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    Євген Істребін викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами щодо вакцинації від&nbsp;Covid-19 - Скільки українців вакциновано? Експерт викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами
    Євген Істребін викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами щодо вакцинації від Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Насправді по Україні перше щеплення отримали 32%, а не 40% українців, зазначив Істребін

    Аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані з Covid-19, звернув увагу на неправильні показники вакцинації в Україні, які озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про це Істребін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Ляшко на брифінгу сьогодні абсолютно непорушно ніс повну маячню. Зокрема, він сказав, що першу дозу вакцини вже отримали майже 40% українців, а в Києві взагалі 61%. Мені просто соромно, що міністр охорони здоров'я забув сказати маленьке уточнення. Що це рівень вакцинації серед дорослого населення старше 18 років», – написав аналітик.

    Істребін зазначив, що насправді по Україні перше щеплення отримали 32%, у Києві 48%.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: здоров'я міністр українці хвороби щеплення населення коронавірус Віктор Ляшко Євген Істребін
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    Скільки українців вакциновано? Експерт викрив міністра Ляшка у маніпуляції цифрами