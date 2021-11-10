Аваков – Єрмаку: страх убиває розум

Ексглава МВС спростував заяви про створення спільної з Разумковим політичної партії

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про створення спільної з експікером Верховної Ради Дмитром Разумковим політичної партії та звернувся до глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Так, Аваков розповів у Telegram, що інформацію про його намір створити спільну партію з Разумковим, за твердженням журналістів, підтвердили кілька нардепів від «Слуги народу».

«Відповідь: ні, не правда,» – заявив Аваков.

На уточнення «РБК-Україна» про те, що «після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, Офіс президента ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков–Яценюк–Разумков», ексглава МВС сказав, що не планує брати участі у партії Дмитра Разумкова.

«Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України», – додав Аваков.

Вигадникам «цього та інших фейків від Єрмака та подоляків» Аваков відповім словами з «Дюни» Френка Герберта: «Страх убиває розум. Не бійтеся».

До слова, мер Києва Віталій Кличко не відкидає можливості об'єднання із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

До цього Разумков заінтригував своєю заявою про об’єднання з Арсеном Аваковим.

Раніше Разумков розповів, як викликав істерику в «слуг народу» (відео).

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав критичні заяви щодо влади колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова спекуляціями.

Арсен Аваков 4 листопада в інтерв'ю звинуватив владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на Офісі президента.

Також колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів «Слугами народу» на чолі із президентом.

Ще колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила дорожнього руху, до нього зверталися з питаннями щодо роботи поліції у таких випадках. Але хто із влади звертався з питаннями стосовно нардепів із «Слуги народу» – він не уточнив.