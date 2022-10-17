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Авіакатастрофа в Єйську. Мер Дніпра пояснив, чому Україна виграє війну проти РФ (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Авіакатастрофа в Єйську. Мер Дніпра пояснив, чому Україна виграє війну проти РФ (фото)
Український пілот відвів свій літак від житлових районів Вінниці
фото з відкритих джерел

Російський пілот, рятуючи своє життя, не зумів відвести Су-34 від житлового будинку в Єйську

Внаслідок падіння військового літака Су-34 на житловий будинок в російському Єйську сьогодні ввечері, 17 жовтня, є загиблі та поранені. Російський пілот капультувався перед зіткненням літака з будинком.

Мер Дніпра Борис Філатов порівняв подвиг пілота з Вінниці з діями російського пілота, який влаштував криваву катастрофу в Єйську.

«Це український пілот, який відвів свій літак від житлових районів Вінниці після того, як збив дрони та крилаті ракети.

А це руZський убл@док, який рятуючи свою шкуру, катапультувався і засадив свого корча в будинок в Єйську», – написав Філатов.

Відзначимо, що мер Дніпра згадав льотчика на позивний Karaya, який знищив п'ять іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

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Теги: Борис Філатов росія авіакатастрофа

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