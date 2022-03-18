Австралія ввела нові санкції проти РФ

Під роздачу потрапляють російські банки, держустанови і два олігархи

Обмеження торкнуться 11 банків і держустанов Росії

Уряд Австралії ввів нові санкції проти Росії. До обмежувального списку потрапили 11 російських банків, державні установи і два олігархи – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

«Санкції накладені ще на 11 російських банків і державних установ, при цьому велика частина банківських активів країни тепер підпадає під дію обмежень разом з усіма організаціями, які керують суверенним боргом Росії», – йдеться в релізі відомства.

Відзначається, що в санкційний список внесений Російський фонд Національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Крім того, введені обмеження торкнуться близько 80% банківських активів, оскільки під них підпадають великі російські фінансові установи, серед них:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Веб;

ВТБ;

Россельхозбанк;

Совкомбанк;

Новікомбанк;

Альфа-банк;

Московський кредитний банк.

Під санкції також потрапили два близьких до Володимира Путіна російських бізнесмена, що мають бізнес-інтереси в Австралії – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Відзначається, що вони поповнили список, в який вже включені 41 підприємець з Росії і їхні родичі.

Раніше Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

Також Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів.

Нагадаємо, найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ.

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