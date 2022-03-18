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    Австралія ввела нові санкції проти РФ

    Під роздачу потрапляють російські банки, держустанови і два олігархи - Австралія ввела нові санкції проти РФ
    Під роздачу потрапляють російські банки, держустанови і два олігархи
    фото з відкритих джерел

    Обмеження торкнуться 11 банків і держустанов Росії

    Уряд Австралії ввів нові санкції проти Росії. До обмежувального списку потрапили 11 російських банків, державні установи і два олігархи – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

    «Санкції накладені ще на 11 російських банків і державних установ, при цьому велика частина банківських активів країни тепер підпадає під дію обмежень разом з усіма організаціями, які керують суверенним боргом Росії», – йдеться в релізі відомства.

    Відзначається, що в санкційний список внесений Російський фонд Національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Крім того, введені обмеження торкнуться близько 80% банківських активів, оскільки під них підпадають великі російські фінансові установи, серед них:

    • Сбербанк;
    • Газпромбанк;
    • Веб;
    • ВТБ;
    • Россельхозбанк;
    • Совкомбанк;
    • Новікомбанк;
    • Альфа-банк;
    • Московський кредитний банк.

    Під санкції також потрапили два близьких до Володимира Путіна російських бізнесмена, що мають бізнес-інтереси в Австралії – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Відзначається, що вони поповнили список, в який вже включені 41 підприємець з Росії і їхні родичі.

    Раніше Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

    Також Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів.

    Нагадаємо, найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ.

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    Теги: росія окупанти Австралія санкції банк війна олігархи Україна уряд окупація #stoprussia
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    Австралія ввела нові санкції проти РФ