Австралія ввела нові санкції проти РФ
Обмеження торкнуться 11 банків і держустанов Росії
Уряд Австралії ввів нові санкції проти Росії. До обмежувального списку потрапили 11 російських банків, державні установи і два олігархи – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.
«Санкції накладені ще на 11 російських банків і державних установ, при цьому велика частина банківських активів країни тепер підпадає під дію обмежень разом з усіма організаціями, які керують суверенним боргом Росії», – йдеться в релізі відомства.
Відзначається, що в санкційний список внесений Російський фонд Національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Крім того, введені обмеження торкнуться близько 80% банківських активів, оскільки під них підпадають великі російські фінансові установи, серед них:
- Сбербанк;
- Газпромбанк;
- Веб;
- ВТБ;
- Россельхозбанк;
- Совкомбанк;
- Новікомбанк;
- Альфа-банк;
- Московський кредитний банк.
Під санкції також потрапили два близьких до Володимира Путіна російських бізнесмена, що мають бізнес-інтереси в Австралії – Олег Дерипаска і Віктор Вексельберг. Відзначається, що вони поповнили список, в який вже включені 41 підприємець з Росії і їхні родичі.
Раніше Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.
Також Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів.
Нагадаємо, найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ.