Міноборони закликало відмовитися від популярної в Україні соціальної мережі

У випадку TikTok доступ до даних може отримати не лише розробник програми

Дані користувачів можуть бути доступні китайській розвідці

Після оцінки Міністерство оборони Литви рекомендує не використовувати китайську соціальну мережу TikTok , а якщо цей застосунок уже встановлений, то видалити. Про це сказав керівник групи Міноборони Литви з кібернетичної безпеки та політики у сфері інформаційних технологій Антанаса Алекнавічюса, пише Delfi.

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Він підкреслив, що дані користувачів TikTok можуть бути доступні китайській розвідці, а та, своєю чергою, може передати їх іншим країнам.

«Я можу відповісти, що кожна установа, кожна компанія відповідає за свою інфраструктуру та за її управління. Цей застосунок не входить до нашого списку дозволеного програмного забезпечення, тому його справді не повинно бути на жодному пристрої», – сказав Алекнавічус, зауваживши, що «згідно з чинними нормами КНР, існує ймовірність, що ці дані також потраплять до їхніх розвідувальних установ».

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Він пояснив, що застосунки, встановлені на пристроях, повинні бути потрібні для роботи, тому інші соціальні мережі можна використовувати для функцій зв’язків з громадськістю. У випадку TikTok доступ до даних може отримати не лише розробник програми.

Нагадаємо, раніше про заклики видалити TikTok повідомляла Данія. Так, у вівторок, 28 лютого, парламент закликав законодавців і співробітників не використовувати застосунок TikTok на робочих телефонах, заявивши, що «існує ризик шпигунства».

Нагадаємо, у TikTok набирають десятки мільйонів переглядів ролики, автори яких використовують фільтр Bold Glamour. Він додає користувачеві макіяж, виділяє вилиці, загострює підборіддя, робить очі яскравішими, збільшує губи, згладжує шкіру обличчя та вирівнює тон.