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Масових протестів у Грузії більше не буде? Парламент ухвалив рішення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Масових протестів у Грузії більше не буде? Парламент ухвалив рішення
Грузію сколихнули масові протести
фото з відкритих джерел

Керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів

Політрада «Грузинської мрії», «Сили народу» та парламентська більшість відкликали підтриманий ними законопроєкт про іноземних агентів, через який у країні тривають протести. Відповідну заяву парламентської більшості оприлюднили зранку 9 березня.

Як зазначається, відбулися консультації між політрадою «Грузинської мрії», «Сили народу» та членами парламентської більшості щодо поточних політичних процесів навколо закону «Про прозорість іноземного впливу».

«Ми бачимо, що прийнятий законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. До законопроєкту був прикріплений неправдивий ярлик «російського закону», а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві.

«Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток в нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку», – заявили у «Грузинській мрії».

При цьому у владі планують після того як емоційний фон вщухне краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроєкт.

«Грузія буде підтримувати мир і стабільність і продовжуватиме рухатися до Європи з гідністю, що є принциповим вибором грузинського суспільства», – йдеться в заяві.

Закон про «Про прозорість іноземного впливу»  фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних – штраф.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

До слова, у Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео). Цієї ночі силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео).

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

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Теги: закон Грузія поліція парламент

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