Масових протестів у Грузії більше не буде? Парламент ухвалив рішення

Керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів

Політрада «Грузинської мрії», «Сили народу» та парламентська більшість відкликали підтриманий ними законопроєкт про іноземних агентів, через який у країні тривають протести. Відповідну заяву парламентської більшості оприлюднили зранку 9 березня.

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Як зазначається, відбулися консультації між політрадою «Грузинської мрії», «Сили народу» та членами парламентської більшості щодо поточних політичних процесів навколо закону «Про прозорість іноземного впливу».

«Ми бачимо, що прийнятий законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. До законопроєкту був прикріплений неправдивий ярлик «російського закону», а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві.

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«Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток в нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку», – заявили у «Грузинській мрії».

При цьому у владі планують після того як емоційний фон вщухне краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроєкт.

«Грузія буде підтримувати мир і стабільність і продовжуватиме рухатися до Європи з гідністю, що є принциповим вибором грузинського суспільства», – йдеться в заяві.

Закон про «Про прозорість іноземного впливу» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних – штраф.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео).

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Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

До слова, у Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео). Цієї ночі силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео).

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Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.