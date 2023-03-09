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Правоохоронці звільнили усіх протестувальників у Грузії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Правоохоронці звільнили усіх протестувальників у Грузії
фото:https://ru.espreso.tv

У МВС повідомили, що слідчі дії з метою виявлення, ідентифікації та затримання осіб, причетних до нападу на співробітників поліції тривають 

 Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що всіх затриманих 7-8 березня учасників акції протесту перед будівлею парламенту на даний момент звільнено. Разом з тим у МВС заявили, що за фактами дій, що відбулися 7-8 березня, триває розслідування. Про це йдеться на сайті відомства

«Проводяться слідчі дії з метою виявлення, ідентифікації та затримання осіб, причетних до нападу на співробітників поліції та інших насильницьких дій», – зазначається у повідомленні.

Раніше у МВС заявили, що всього в адміністративному порядку 7-8 березня було затримано 133 учасники акції.

У Тбілісі триває третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Наразі протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції.  Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

Нагадаємо, у Тбілісі 7 та 8 березня пройшли багатотисячні акції протесту після того, як парламент у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Почалися зіткнення поліції та протестувальників. Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» відкликала законопроект із парламенту.

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Теги: 8 березня Грузія розслідування парламент відео страйк

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