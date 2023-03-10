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Авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства заявила про погрози на свою адресу

glavcom.ua
Авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства заявила про погрози на свою адресу
Нардепка розповіла про погрози через скандальний законопроєкт
фото: Інна Совсун/Facebook

Депутатка Совсун: «В Instagram 90% коментаторів підтримують, дякують»

Автора законопроєкту «Про інститут реєстрованих партнерств» Інна Совсун отримує погрози на свою адресу. Деякі користувачі соцмереж погрожують її пристрелити. Про це нардепка від «Голосу» Совсун розповіла в інтерв'ю «Главкому». 

«Я розуміла, що знайдуться люди, які будуть налаштовані дуже агресивно проти, – розповідає Совсун. – Але ж я з командою не заради них працювала над цим законопроєктом. Це абсолютно відповідає моїм цінностям, переконанням щодо того, що у людей мають бути однакові можливості у суспільстві. Те, що зараз гомосексуальні люди не можуть зареєструвати своє партнерство, є абсолютною дискримінацією».

Депутатка вважає, що хтось повинен був сказати першим слово, аби гомосексуальні люди побачили, що в парламенті є людина, яка їх чує, розуміє цю проблему та готова виступити від їхнього імені.

За словами Совсун, більше хейту її здивувала неочікувана підтримка. 

«Мене здивував рівень підтримки, який я отримала, – нема однозначно негативної тенденції навіть в коментарях. Вона, до речі, дещо відрізняється: якщо розглядати реакції в Twitter, Instagram та Facebook, то в Instagram 90% коментаторів підтримують, дякують та пишуть мені, особливо в приватні повідомлення», – розповіла авторка законопроєкту.

Інна Совсун додала, що багато гомосексуальних людей бояться сказати публічно про свою орієнтацію. Вона досить спокійно сприймає хейт, головним чином саме тому, що більшість українського суспільства підтримує легалізацію одностатевих партнерств.

«Є люди, які дійсно проти, проте була й очевидна бот-атака. У Telegram я просто вимкнула коментарі, коли від однієї людини за 30 секунд приходило 30 повідомлень. Я відкрита до дискусій, але бот-атака – це не демократичне обговорення. У Facebook частина людей щиро переконана у своїх поглядах», – стверджує вона.

Депутатка зазначила, що повідомлення про законопроєкт поширилось активними малими групами, які виступають проти, і вони активізувалися. Деякі з цих людей писали погрози Совсун публічно і в особисті повідомлення. Вона не знає, чи реальна ця погроза.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка. 

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті. 

Нагадаємо, що нещодавно Інна Совсун розповіла, чому треба дозволити одностатеві шлюби

Читайте також: Авторка законопроєкту про «одностатеві партнерства»: Пишуть, що мене пристрелять
Теги: ЛГБТ одностатеві шлюби Інна Совсун погрози

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