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    Події в Україні

    У Миколаєві помер лідер обласної організації «Свободи», який випадково вистрілив собі у голову

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    У Миколаєві помер лідер обласної організації &laquo;Свободи&raquo;, який випадково вистрілив собі у голову. - У Миколаєві помер лідер обласної організації «Свободи», який випадково вистрілив собі у голову
    У Миколаєві помер лідер обласної організації «Свободи», який випадково вистрілив собі у голову.

    Травмованого Демида Губського доставили до лікарні 11 липня

    У Миколаєві в лікарні після двох місяців лікування помер голова Миколаївської облорганізації ВО Свобода Демид Губський, який в липні отримав вогнепальне поранення голови.

    Про це повідомив брат Володимир Губський в соцмережі.

    «Повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час допомагав, молився, вірив. Час і місце прощання повідомлю, коли буде відомо», — написав у Facebook його брат Володимир Губський.

    Нагадаємо, травмованого Демида Губського доставили до лікарні 11 липня. У нього була прострелена голова. У поліції повідомили, що це сталося, швидше за все, через необережне поводження зі зброєю, коли він розбирав травматичний пістолет.

    «Під час огляду місця події в квартирі потерпілого були виявлені помпова рушниця, граната Ф-1 і патрони до пістолета травматичної дії, кобуру до пістолета», — зазначили в поліції.

    Після поранення Демиду Губському зробили кілька важких операцій, але врятувати його життя не вдалося. До свого 34-річчя він не дожив три дні.

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