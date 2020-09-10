Активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу: капітуляцію треба зупинити



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Ветерани АТО відреагували на домовленості в ТКГ щодо спільного із бойовиками інспектування ділянки біля Шумів

Активісти «Руху опору капітуляції» хочуть навідатися до резиденції у Конча-Заспі, де зараз мешкає президент Володимир Зеленський, через рішення ТКГ про спільну з окупантами інспекцію позицій ЗСУ.

Відповідний допис опубліковано на сторінці руху в Facebook.

Активісти заявили, що це рішення — «злочин проти держави та здача національних інтересів».

«Це після свідомого зриву операції щодо «вагнерівців», після «перемир’я» зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз», — йдеться в заяві.

Також активісти закликали проукраїнські сили у Верховній Раді негайно розпочати процедуру імпічменту президента України Володимира Зеленського як особи, що здійснила державну зраду.

Аби висловити свою незгоду активісти планують влаштувати «автомобільну інспекцію» в резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Учасники акції збиратимуться біля ТЦ «Магелан» на метро Теремки о 19-ій годині 10 вересня.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

Зазначимо, 5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.