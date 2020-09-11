Путін вибачився перед президентом Сербії за образливий пост Захарової
Захарова в Facebook висміяла візит Вучича до глави Білого дому Дональда Трампа
Президент Росії Володимир Путін і глава російського МЗС Сергій Лавров вибачилися перед президентом Сербії Олександром Вучичем за пост офіційного представника диппредставництва Марії Захарової.
Про це Вучич розповів в інтерв'ю телеканалу RTS.
«Путін, як і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ніколи не вибачалися переді мною за щось. А тепер це зробили обидва, хоча я навіть не згадував про це (інцидент із Захаровою — ред)», — сказав Вучич.
За його словами, під час телефонної розмови Путін «проявив порядність» і сказав, що за публікацією Захарової не стоїть ані Росія, ані сам глава держави.
У той же час сербський президент сказав, що не вважає інцидент істотним, оскільки в його країні також є депутати, які «говорять дурниці» про РФ і не вибачаються за свої слова.
Мова йде про публікацію Захарової в Facebook, в якій вона висміяла візит Вучича до глави Білого дому Дональда Трампа.