Путін вибачився перед президентом Сербії за образливий пост Захарової



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Путін вибачився перед президентом Сербії за образливий пост Захарової

Захарова в Facebook висміяла візит Вучича до глави Білого дому Дональда Трампа

Президент Росії Володимир Путін і глава російського МЗС Сергій Лавров вибачилися перед президентом Сербії Олександром Вучичем за пост офіційного представника диппредставництва Марії Захарової.

Про це Вучич розповів в інтерв'ю телеканалу RTS.

«Путін, як і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ніколи не вибачалися переді мною за щось. А тепер це зробили обидва, хоча я навіть не згадував про це (інцидент із Захаровою — ред)», — сказав Вучич.

За його словами, під час телефонної розмови Путін «проявив порядність» і сказав, що за публікацією Захарової не стоїть ані Росія, ані сам глава держави.

У той же час сербський президент сказав, що не вважає інцидент істотним, оскільки в його країні також є депутати, які «говорять дурниці» про РФ і не вибачаються за свої слова.

Мова йде про публікацію Захарової в Facebook, в якій вона висміяла візит Вучича до глави Білого дому Дональда Трампа.