У Київ прибула парламентська делегація Ізраїлю (відео)

Депутати Кнесету вже перебувають у столиці

Сьогодні, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати Кнесету вже перебувають у Києві. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

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Ізраїльський посол в Україні Бродський вже опублікував фото з членами Кнесету на вокзалі в Києві.

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«Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїля з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна», – заявив Корнійчук.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.

Нагадаємо, Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.