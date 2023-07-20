Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії

За словами Подоляка, порти України мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки

Українські морські порти мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. ООН повинно розглянути їх захист. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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За словами Подоляка, порти України мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки в умовах відсутності логістичних шляхів та політизації зернового транзиту в країнах Східної Європи.

Тема захисту чорноморських портів, як відзначив радник голови Офісу президента, повинна бути винесена на порядок денний Організації й стати справою для глобального світу та країн Азії, у тому числі.

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«Навіть у цинічному арифметичному розрахунку передача Україні суттєвої кількості систем ППО/ПРО – ніщо порівняно з руйнуванням інфраструктури та втратою єдиного торговельного маршруту», – додав Подоляк.

Нагадаємо, Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

До слова, Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.