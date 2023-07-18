Росіяни підрахували, скільки грошей треба на ремонт Кримського мосту

Російська урядова комісія з ліквідації наслідків підриву провела оцінку стану мосту

Окупанти підрахували, що відновлення Кримського мосту після підриву може коштувати 600 мільйонів рублів (приблизно $6,6 млн – прим. «Главком»). Таку вартість ремонтних робіт назвав експерт будівельної галузі Шаміль Султанов. Про це пишуть «Известия».

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З оцінкою вартості ремонту погодився і член комітету російської Держдуми з будівництва та ЖКГ Сергій Колунов. За його словами, у жовтні 2022 року такі роботи коштували б 200-300 мільйонів рублів, причому ціни на будматеріали з тих пір зросли на 3,6%.

Напередодні російська урядова комісія з ліквідації наслідків підриву провела оцінку стану мосту. Внаслідок удару одна прогонова будова автодорожньої частини у напрямку Тамань зруйнована повністю, а проліт у напрямку Керчі зміщений на 70-80 сантиметрів. При цьому росіяни кажуть, що опори конструкції нібито не постраждали.

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Раніше віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що не ремонт мосту завершиться не раніше листопада цього року. Він додав, що базову технологію відновлення Кримського мосту визначено, а всі проектувальники розпочали роботу. Хуснуллін підкреслив, що реконструкція відрізнятиметься від проведеного раніше ремонту після попередної руйнації.

Зазначимо, що у ніч на 18 липня росіяни частково відновили рух легкових автомобілів однією смугою Кримського мосту. Про це повідомив віце-прем'єр країни-агресора Марат Хуснуллін. Російські фахівці нібито провели попередню діагностику конструкцій прогонових будов, яка підтвердила, що їхній стан дозволяє запустити рух. «Розроблено тимчасову схему організації дорожнього руху мостом. Перед тим як ухвалити рішення про можливість відкриття руху, проліт додатково випробували. Також організували штучне освітлення на пошкоджених прольотах за тимчасовою схемою, у ході ремонтних робіт воно буде повністю відновлено», – зазначив поплічник Путіна.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вислухав доповіді очільника прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна щодо вибуху на Кримському мосту. Очільник Кремля доручив «налагодити рух транспорту на кримському напрямі», «організувати ремонт на Кримському мості», а також заслухав доповіді окупантської «влади» півострова.