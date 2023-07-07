Ракетний удар по Львову: під завалами знайдено ще два тіла

Станом на ранок 7 липня відомо про дев’ятьох загиблих

Кількість жертв ракетного удару по Львову зросла до дев’яти осіб. Про це повідомляє МВС України.

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«Станом на 6:00 встановлено, що внаслідок вибухів дев’ять людей загинуло та 42 – отримали поранення (з них три дитини)», – йдеться у повідомленні

Рятувально-пошукові роботи тривають.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на вечір 6 липня було відомо про сімох загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, увечері виявили тіло ще однієї жінки.

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МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.