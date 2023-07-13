Ердоган повідомив, коли Росія покине Нагірний Карабах

Ердоган вірить, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди щодо миротворців у Нагірному Карабаху

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах. Про це турецький лідер розповів під час підсумкової пресконференції після саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє азербайджанське видання Report.

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Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться в зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а до 2025 року Росія залишить ці місця.

«Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією у регіоні», – сказав президент Туреччини.

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Нагадаємо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

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Повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.