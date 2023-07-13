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Ердоган повідомив, коли Росія покине Нагірний Карабах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ердоган повідомив, коли Росія покине Нагірний Карабах
Реджеп Таїп Ердоган стежить за ситуацією у Нагірному Карабаху
фото з відкритих джерел

Ердоган вірить, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди щодо миротворців у Нагірному Карабаху

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах. Про це турецький лідер розповів під час підсумкової пресконференції після саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє азербайджанське видання Report.

Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться в зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а до 2025 року Росія залишить ці місця.

«Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією у регіоні», – сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.

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Теги: Нагірний Карабах Реджеп Таїп Ердоган росія миротворці Азербайджан Вірменія

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