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Напруга довкола ЗАЕС: Гроссі не побачив ознак мінування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Напруга довкола ЗАЕС: Гроссі не побачив ознак мінування
Гендиректор МАГАТЕ пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції
фото з відкритих джерел

 Рафаель Гроссі: «Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування»

Фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування. Про це заявив гендиректор агенції Рафаель Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

«Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені», - зазначив Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.

Він додав, що наразі «не можна розслаблятися», і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Також Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

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Теги: росія Україна інспекція МАГАТЕ тривога Запорізька АЕС

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