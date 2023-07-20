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Безпека у Чорному морі: Міноборони відповіло на шантаж Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпека у Чорному морі: Міноборони відповіло на шантаж Кремля
США не виключають ,що РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі, аби покласти провину на Україну
фото з відкритих джерел

Міноборони наголошує, що відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво

Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Про це повідомило Міністерство оборони України у відповідь на погрози РФ атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України.

«Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України», – йдеться у повідомленні.

Міноборони також наголошує, що відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. «Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на мор», – додали у відомстві.

Міністерство оборони України також попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. «Судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена», - заявили у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Нагадаємо, Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

Теги: росія Чорне море Міноборони продукти харчування Москва погрози

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