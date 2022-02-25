  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Блінкен: Росія намагатиметься повалити уряд України

    Держсекретар США Ентоні Блінкен - Блінкен: Росія намагатиметься повалити уряд України
    Держсекретар США Ентоні Блінкен

    У США вказують на однозначну ціль Путіна: відновити СРСР

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Москва намагатиметься «повалити» український уряд. Про це повідомляє CNN. Таким чином американський високопосадовець відповів на запитання журналіста про те, чого хоче Путін.

    «Вам не потрібна розвідка, щоби дізнатися чого хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відновити радянську імперію, якщо не вважати того, що він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, що колись були частиною Радянського блоку», – сказав Блінкен.

    Окрім того Блінкен повторив те, про що говорить генсек НАТО Єнс Столтенберг чи не на кожній прес-конференції: «Коли мова заходить про загрозу за межами кордонів України, на його шляху стоїть щось дуже могутнє. Це п'ята стаття НАТО, напад на одного — це напад на всіх».

    Нагадаємо, ранок 25 лютого почався в Україні з обстрілів. У Києві пролунали кілька потужних вибухів. Систем ППО збила принаймні одну ракету окупантів. У Вінниці лунають сирени, місто в очікуванні обстрілів. Також повідомляється, що окупанти атакували прикордонників у Запорізькій області.

    Теги: США НАТО санкції Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блінкен: Росія намагатиметься повалити уряд України