Блінкен: Росія намагатиметься повалити уряд України

У США вказують на однозначну ціль Путіна: відновити СРСР

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Москва намагатиметься «повалити» український уряд. Про це повідомляє CNN. Таким чином американський високопосадовець відповів на запитання журналіста про те, чого хоче Путін.

«Вам не потрібна розвідка, щоби дізнатися чого хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відновити радянську імперію, якщо не вважати того, що він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, що колись були частиною Радянського блоку», – сказав Блінкен.

Окрім того Блінкен повторив те, про що говорить генсек НАТО Єнс Столтенберг чи не на кожній прес-конференції: «Коли мова заходить про загрозу за межами кордонів України, на його шляху стоїть щось дуже могутнє. Це п'ята стаття НАТО, напад на одного — це напад на всіх».

Нагадаємо, ранок 25 лютого почався в Україні з обстрілів. У Києві пролунали кілька потужних вибухів. Систем ППО збила принаймні одну ракету окупантів. У Вінниці лунають сирени, місто в очікуванні обстрілів. Також повідомляється, що окупанти атакували прикордонників у Запорізькій області.