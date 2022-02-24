Байден засудив напад Росії на Україну

Заява Білого дому прозвучала у відповідь на вибухи по всій Україні

Президент США Джо Байден засудив «неспровокований і невиправданий напад російських військових» у заяві після нападу на Україну. Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, США та союзники планують у четвер запустити повномасштабні санкції, які обговорювалися протягом останніх кількох тижнів у відповідь на російське вторгнення.

«Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні втрати людей і людські страждання», – сказав Байден. «Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їх союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим способом. Світ притягне Росію до відповідальності».

Заява Білого дому прозвучала у відповідь на вибухи по всій Україні, в тому числі в Києві. Незадовго до початку вибухів керівник країни-агресорки Путін оголосив про «спеціальну військову операцію» і закликав до «демілітаризації» України в телевізійних заявах.

За попередніми оцінками США, це початок повного російського вторгнення, за словами високопоставленого американського чиновника, знайомого з останніми даними американської розвідки. Джерело зазначило, що вибухи, почуті під Києвом та Одесою, ймовірно, є ракетами, тоді як вибухи навколо Харкова на сході України є артилерійськими, враховуючи близькість до кордону.

Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.