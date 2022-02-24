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    На виїздах з Києва утворилися величезні затори

    Дороги повз Софіївську Борщагівку, Білогородку, Чабани, Лісники, Віту-Литовську завмерли у заторах - На виїздах з Києва утворилися величезні затори
    Дороги повз Софіївську Борщагівку, Білогородку, Чабани, Лісники, Віту-Литовську завмерли у заторах

    Люди поспішають виїхати зі столиці

    Станом на 7.50 на виїздах з міста Києва та утворилися кілометрові затори. За даними Google.Карти, також великі затори є на дорогах у передмісті.

    На виїздах зі столиці утворирился затори
    На виїздах зі столиці утворирился затори

    Зокрема, дороги повз Софіївську Борщагівку, Білогородку, Чабани, Лісники, Віту-Литовську також завмерли у заторах.

    Як повідомлялось, міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку» у зв’язку із нападом Російської Федерації на Україну.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.


    Теги: Віталій Кличко Київ Google дороги обстріл Володимир Зеленський
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    На виїздах з Києва утворилися величезні затори