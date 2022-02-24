На виїздах з Києва утворилися величезні затори

Люди поспішають виїхати зі столиці

Станом на 7.50 на виїздах з міста Києва та утворилися кілометрові затори. За даними Google.Карти, також великі затори є на дорогах у передмісті.

На виїздах зі столиці утворирился затори

Зокрема, дороги повз Софіївську Борщагівку, Білогородку, Чабани, Лісники, Віту-Литовську також завмерли у заторах.

Як повідомлялось, міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку» у зв’язку із нападом Російської Федерації на Україну.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.



