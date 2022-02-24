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    Події в Україні

    Військові збили п'ять російських літаків на Луганщині

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    У Луганській області збили п’ять російських літаків та один гелікоптер 
    фото: Reuters/Gleb Garanich

    Російські війська 24 лютого атакували Україну

    Українські військові збили п’ять літаків та один гвинтокрил росіян у небі над Луганською областю. Про це повідомляє пресслужба Сухопутні війська Збройних сил України. Інформація поки попередня.

    Терористи «ЛНР» оголосили про штурм міста Щастя на Луганщині.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Теги: прикордонники Луганщина війна обстріл літак військові
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    Військові збили п'ять російських літаків на Луганщині