Березюк: НАТО – це не речення у Конституції, це – армія



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Олег Березюк

Треба бути готовим до того, що контингент НАТО базуватиметься на території України, вважає Березюк

Закріплення у Конституції приналежності України до західної цивілізації є добрим кроком, проте в загальному заліку це «бутафорія». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк.

«Ці зміни взагалі є бутафорією. Це добре - прописати в Конституції, що Україна є частиною західної цивілізації, а ознаками цієї цивілізації є НАТО і ЄС. Я не можу сказати, що я проти цих змін», - сказав він.

За його словами, норма щодо неможливості розміщення на території України військових баз залишає відкритим питання щодо співпраці із НАТО, зокрема, у розміщенні підрозділів Альянсу на українській території.

«Є нюанс у перехідних положеннях, який треба дослідити. Йдеться про нібито неможливість розміщення військових баз на території України. У мене запитання: а якщо ми увійдемо в НАТО, і Альянс скаже, що нам треба розмістити на своїй території, наприклад, підрозділ винищувачів, то ми що, відповімо: вибачте, через перехідні положення ми не можемо? НАТО – це не речення у Конституції, це – армія. І треба бути готовим до того, що контингент НАТО базуватиметься на території України», - зауважив Березюк

Політик зазначив, що цю норму фракція «Самопоміч» подала на вивчення до Конституційного суду.

Він також додав, що позитивно сприймає особистість нового глави Конституційного суду Станіслава Шевчука.

«Я нещодавно познайомився з новим главою КСУ – Станіславом Шевчуком – це неймовірно відкрита, інтелігентна та фахова особистість. Він одним реченням завоював мою повагу як професіонал», - розказав Березюк.

Нагадаємо, заступник генерального серетаря НАТО з питань політики і безпеки Алехандро Альваргонсалес вірить, що Україна набуде повноцінне членство в Альянсі.

Станом на серпень 2018 року близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки, а участь у відповідному референдумі взяли би 63% громадян, і віддали би свій голос за вступ 67% опитаних.