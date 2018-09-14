У НАТО заявили, що бачать Україну у складі Альянсу



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Фото: yes-ukraine.org У Києві проходить 15-а Ялтинська конференція

Альянс допомагатиме Україні в проведенні реформ, які дозволять країні претендувати на членство

Заступник генерального серетаря НАТО з питань політики і безпеки Алехандро Альваргонсалес вірить, що Україна набуде повноцінне членство в Альянсі. Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю, 14 вересня, на щорічній конференції YES у Києві, передає «Укрінформ».

«Що стосується України, то у 2008 році на саміті в Бухаресті був досягнутий компроміс, який був підтверджений у цьому році в Брюсселі, - і Україна була визнана країною-аспірантом. Набути повноцінне членство в Альянсі їй буде важко, але ми всі сподіваємося, що це стане реальністю», - сказав Альваргонсалес.

Він додав, що НАТО має допомогти Україні досягти цієї мети, Альянс це робить, надаючи допомогу в глибоких і важливих реформах, які роблять Україну сильнішою перед лицем тих викликів, які постають перед нею.

Щодо протидії Росії зближенню України і Грузії з НАТО, заступник генсека зазначив, що в Москві вважають, що можуть не тільки втручатися у внутрішні справи будь-кого із сусідів, а й визначати їхнє майбутнє.

«Якщо Росія заперечує проти того, щоб ці країни ставали ближчими до Брюсселя, бо вони як наче стають небезпечними для неї. Я б порадив їй подивитися на це під іншим кутом зору. Я б сказав, що це не НАТО розширюється на схід, це схід йде до НАТО, тому що бачить в Альянсі велику гарантію безпеки, процвітання і демократії. І Росія повинна подумати про те, що спонукає ці країни приймати такі рішення, а ми повинні підтримувати свободу вибору країн, які визначили власне майбутнє», - зазначив Альваргонсалес.