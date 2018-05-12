Безсмертний розповів, як зміниться «нормандський формат»

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Макрон, Меркель та Порошенко

Пошук нового формату «Нормандії» може затягнутися, каже Безсмертний

«Нормандський формат» в нинішньому вигляді не може існувати. Після виборів у Франції та Німеччині, а також активних дій США на міжнародній арені, йдеться про зовсім інший зміст та форму переговорів щодо Донбасу. Про це заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

«Всі учасники цього переговорного процесу, включаючи президента США і його спецпредставника, розуміють абсолютну безперспективність продовження діалогу в рамках того, що називається «нормандський формат». Ситуація 3+1+1, яка зараз виробляється, - це пошук нової форми відповіді на дуже складні змістовні процеси, які розпочалися у світі», - сказав він.

Політик переконаний, що вибори у Франції та в Німеччині принесли «зовсім інший зміст» в переговорний процес.

«Зміст французької зовнішньої політики Макрона щодо українського Донбасу - це далеко не відповіді Олланда. Ще гірша ситуація по Німеччині. Зміст позиції Меркель деформувався під впливом внутрішньої ситуації та політичної кризи, і не співпадає з тим, яким він був до виборів», - зауважив він.

Крім того, за його словами, впливає і наближення нового політичного сезону, який ознаменується двома виборами в Україні.

«Це той пакет проблем, який обумовлює пошук нового формату. Чи буде це Аахен+Сочі, Аахен+Мінськ, очевидно, що з’явиться щось нове, яке буде адекватне тому глобальному, континентальному та регіональному моделюванню безпеки на найближчі роки», - підкреслив політик.

Безсмертний також звернув увагу на активізацію процесів на Донбасі, де збільшилась кількість обстрілів, в Нагорному Карабаху, події у Придністров’ї та в Єревані, в Сирії.

«Це невипадкові речі. Все це фрагменти того, що до початку зустрічі в Аахені, Москві чи Сочі, кожна із сторін буде набирати своїх аргументів для того, щоб потім викласти як меню для подальших переговорів», - сказав він.

При цьому Безсмертний нагадав останнє інтерв’ю спецпредставника США Курта Волкера: «В риториці лідерів Німеччини, Франції, України і навіть Росії йде мова про збереження хоча б динаміки Мінська. А Волкер говорить про те, що ми маємо думати про досить довготривалий період, він буде пов’язаний з континентальними та глобальними різними процесами. Тож невипадкова прив’язка ситуації українського Донбасу до балтійських держав».

За його словами, така позиція з’явилася після зустрічі Трампа та Меркель. Вона багато в чому співпадає з позицією Німеччини, яка від самого початку конфлікту на Донбасі говорила про «розтягнутість у часі» цього процесу. Тому «ця складова, очевидно, буде запропонована для розгляду українській стороні».

«Тепер питання, якій українській стороні – нинішньому керівництву чи тому, яке прийде на наступних виборах? Звідси проблема не лише з форматом проведення цих виборів, а й з їхнім змістом. Підсумком зустрічі в Аахені стало те, що сторони готові до конструктивного діалогу. І більш нічого! Це означає, що ми заходимо в нову фазу можливого загострення на Донбасі», - зауважив політик.

«Така строката позиція усіх дотичних до цього процесу свідчить про відсутність лінії поведінки не тільки всередині України, а й у регіоні, на континенті, і у світі. Ми можемо стати учасниками затяжного процесу, який може завершитися тільки після виборів в Україні. Щоб долати його швидше, потрібні ініціативи української сторони, яких, на жаль, на даному етапі не спостерігається», - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що партнери продовжать докладати всіх зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це вона заявила в Аахені (Німеччина) в своїй промові на честь лауреата премії Карла Великого 2017 - президент Франції Еммануеля Макрона.

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