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Безугла пішла війною проти «слуг» через військову форму: деталі конфлікту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Безугла пішла війною проти «слуг» через військову форму: деталі конфлікту
Нардепка Мар'яна Безугла
фото з відкритих джерел

Мар'яна Безугла критикує колишніх колег через те, що вони одягнули військову форму як «разову акцію»

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла опублікувала дошкульний пост, у якому розкритикувала колишніх колег із фракції. 

«А тим часом наші «екси» таки складають мандат і йдуть в ЗСУ, мабуть», – написала Безугла, натякаючи на те, що Разумков та Буймістер опублікували фотографії у військовій формі.

Безугла пішла війною проти «слуг» через військову форму: деталі конфлікту фото 1

У коментарях Людмила Буймістер написала, що вона офіційно служить в ЗСУ з березня 2022 року, на що Безугла запитала, чи склала Буймістер депутатський мандат чи отримує дві заробітні плати. 

Безугла пішла війною проти «слуг» через військову форму: деталі конфлікту фото 2

У коментарях Безуглій написали, що не тільки вона має «ексклюзивне» право їздити на фронт. І, зазначили, у Дмитра Разумкова якість цих поїздок була вищою, ніж у самої Безуглої.

Безугла пішла війною проти «слуг» через військову форму: деталі конфлікту фото 3

Зазначимо, що Мар'яна Безугла неодноразово їздила на лінію фронту. Безугла стверджує, на фронті вона займається комунікацією між військовим та вищим керівництвом ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно «слуги» пішли війною проти Безуглої. Саме Безугла анонсувала звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Однак після негативної реакції суспільства заявила, що питання відкладено, а колеги з фракції запропонували виключити Безуглу із комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше повідомляли, що у Мар'яни Безуглої був конфлікт із ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. Ще торік у липні Безугла заговорила про відставку голови Луганської ОВА, мотивуючи це тим, що він особисто та представники ОВА були відсутні в регіоні під час бойових дій, і це, зокрема, призвело до провалу оборони Луганської області. Тоді Гайдай досить жорстко відреагував на звинувачення Безуглої. Він заявив, що не розуміє, яким чином вона потрапила на лінію фронту та у зону бойових дій, «хто вона така» та «які має повноваження».

Теги: Дмитро Разумков Мар’яна Безугла Людмила Буймістер конфлікт

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