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Депутатка Безугла прокоментувала скандал із Куполом та пояснила проблеми армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Депутатка Безугла прокоментувала скандал із Куполом та пояснила проблеми армії
Комбата Купола з 46-ї бригади ДШВ понизили в посаді через критику рівня підготовки мобілізованих
фото: з відкритих джерел

«Слуга народу» Мар’яна Безугла засудила те, що комбат Купол озвучив свої емоції іноземному виданню на власний розсуд

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зізналася, що особисто знала комбата «Купола», якого понизили у званні  через те, що відверто розповів про стан справ у ЗСУ для американського видання The Washington Post. Вона також розповіла своє бачення того, чому Україні поки не вдалось побудувати нову сучасну армію.

За її словами, вона знала Анатолія «Купола» особисто, і має особисте враження про нього. Втім, воліє утриматись від публічних оцінок його діяльності.

«Я не можу оцінити ні його ефективність як командира в рамках задуму застосування, ні доцільність його переведення як військове рішення. Це справа військових. І відповідальність», – написала вона. 

Разом із цим вона засудила те, що комбат озвучив свої емоції офіційному виданню на власний розсуд. «Не може бути так, коли кожен військовослужбовець, тим більш командир, озвучуватиме свої емоції, якою б інформація не була. Армія – дисципліна. Я, нардеп, яка постійно працює з ЗСУ, бачу буває, страшні і несправедливі речі, переживаю їх разом з військовими, але не пишу про це кожного дня – порушую ці питання перш за все в системі оборони держави», – зазначила депутатка.

За її словами, проблем з підготовкою в сухопутних військах в рази більше, ніж у десантників, бо зокрема і сухопутних військ значно більше, піхота – основа оборони. Але виклики в усіх видах і родах військ. 

«Ми як народ України в силу різних причин, вважаю, цілеспрямовано знищували армію до 2014 року і не побудували реально нову армію з 2014. Хоча вдалося принаймні створити спроможності, чим відповісти ворогу в 2022. Попри весь тернистий шлях маємо пам‘ятати, хто наш ворог – Росія, яка діє у всіх форматах, як ззовні, так і зсередини», – переконана  «Слуга народу».

Безугла закликала суспільство зробити все можливе і не можливе, аби рівень сил оборони був таким, щоб перемогти. За її  словами,  перемога України це не тільки кордони 1991 року, а й свідоме формування таких спроможностей держави, щоб вже дійсно ніколи знову. Це постійна оборонна операція України. Це має розуміти кожен. Це короткий і довгий шлях водночас.

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Теги: ворог перемога Мар’яна Безугла скандал армія росія

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