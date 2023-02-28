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Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої?
Безуглу хочуть виключити з комітету нацбезпеки Ради
фото: Мар'яна Безугла

Саме Безугла анонсувала звільнення Резнікова. Однак після негативної реакції суспільства заявила, що питання відкладено

Народну депутатку від «Слуги Народу» Мар’яну Безуглу пропонують виключити із комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний проєкт постанови №9068 28 лютого зареєстрував у парламенті член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

Як свідчить пояснювальна записка до документу, в якості обґрунтування ухвалення такого рішення Веніславський наводить «неналежне виконання Безуглою своїх обов'язків як заступниці голови профільного комітету».

За словами Веніславського, 16 лютого Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з Головним управлінням розвідки Міноборони законопроєкту №4210 до другого читання. Йдеться про документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально депутатка цю інформацію не підтвердила.

За словами Веніславського, він попередньо надіслав Безуглій проєкт постанови – попередив за тиждень про те, що такий проєкт буде, проте за її словами, постанова Веніславського стала для неї справжньою несподіванкою. 

Мар'яна Безугла відреагувала у своєму Facebook. Те, що депутат попередньо надіслав їй проєкт постанови, Безугла сприйняла як погрозу.

«За кілька днів він прислав мені проєкт в особисті, як погрозу. Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження С. Льовочкіна в Комітеті Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вважаю, представники екс-ОПЗЖ не мають бути в такому комітеті і взагалі в українському парламенті. Постанова Ф.Веніславського «дзеркальна» щодо зареєстрованої мною щодо С. Льовочкіна», – написала Безугла.

Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої? фото 1

Згодом вона додала, що щодо розвідки опрацьовувалась одна норма.

«Генеральний штаб (як один із варіантів в одній із робочих редакцій в робочій групі, от серйозно)) пропонував створити окремий розвідувальний орган. Я зв’язалась з К.Будановим, він дав для опрацювання своїх фахівців і ми зняли в чернетці до другого читання такі формулювання та прописали функцію J2 в генеральному штабі одним реченням. J складові ГШ – частина змін для нашої НАТО інтеграції», – написала Безугла.

За її словами, про таку роботу вона зазначила на засіданні комітету. Є запис – аудіопротокол. Ще жодна з версій таблиці до другого читання проголосована на комітеті не була, додала депутатка.

«А потім приходить за підписом К. Буданова лист, що ГУР МОУ взагалі проти 4210, бо там створюється окремий розвідувальний орган. Ні в редакції 1-го читання, яку ми проголосували, ні в актуальній робочій таблиці цього немає. Хто такий лист йому на підпис надав (і ввів оце вже по суті в оману?) і що взагалі це за розборки, поки не готова відповісти, та взагалі не вважаю, що далі доцільно коментувати», – написала Безугла.

Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої? фото 2

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зауважив, що вигін Безуглої з комітету нацбезпеки – це «щирий привіт» Давиду Арахамії за підготовку відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої? фото 3

Зазначимо, саме Безугла анонсувала звільнення Резнікова. 

Рішення звільнити міністра оборони викликало досить скептичну реакцію українців, які вважали його відставку несвоєчасною. Мар'яна Безугла після негативної реакції заявила, що дане питання поки що відкладено.

Нагадаємо, співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко публічно звинуватила у брехні депутатку фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу, яка під час голосування за відставку нардепа Рената Кузьміна заперечила наявність у нього доступу до держтаємниці.  Безугла відповіла на звинувачення Геращенко.

Теги: Верховна Рада депутат Мар’яна Безугла Федір Веніславський

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