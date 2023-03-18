Влада Кубані заборонила ховати найманців в одній із станиць. Пригожин сипле погрозами

Влада Гарячого Ключа заборонила ховати на цвинтарі у станиці Бакинська убитих на війні проти України вагнерівців

Більшість похоронених було засуджено до тривалих термінів за тяжкі злочини

Влада Гарячого Ключа, міста в Краснодарському краї РФ, заборонила ховати на цвинтарі у станиці Бакинська убитих на війні проти України найманців приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявив керівник компанії Євген Пригожин. Він погрожував голові адміністрації Сергію Білопольському привезти тіла вбитих до нього додому. Про конфлікт пише «Кавказ.Реалії».

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17 березня прес-служба Пригожина опублікувала його аудіоповідомлення, в якому йшлося про те, що глава адміністрації хоче заборонити поховання вагнерівців через небажану увагу журналістів до цвинтаря в Бакинській.

«Єдине, що змусило його перестати вставляти палиці в колеса, це моя обіцянка, що, якщо нам не дадуть ховати наших бійців, я привезу їх тіла і поставлю в нього вдома у вітальні. Після цього він затих, але несміливо повторював, що хтось там нагорі наказав йому припинити», – сказав Пригожин.

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Сьогодні він підтвердив, що влада таки наклала заборону на нові поховання. Незважаючи на це, Пригожин заявив, що запланований на 19 березня похорон все одно відбудеться і покликав на церемонію журналістів.

Влада Гарячого Ключа не коментує цю ситуацію. На дзвінки редакції «Кавказ. Реалії» у приймальні голови Сергія Білопольського та в адміністрації Бакинського сільського округу не відповіли.

Раніше Пригожин підтвердив, що на цвинтарі у станиці Бакинська ховають в тім числі тих найманців, які не залишили вказівку, де саме вони хочуть бути похованими. При цьому в грудні 2022 року голова ПВК «Вагнер» заявив, що дільниця для цвинтаря в Бакинській була виділена «за підтримки адміністрації Краснодарського краю».

Перші поховання вбитих в Україні найманців ПВК «Вагнер» журналісти та активісти виявили наприкінці минулого року. Більшість похоронених було засуджено до тривалих термінів за тяжкі злочини, вони мали відбувати покарання в колоніях суворого режиму, але натомість вирушили на війну проти сусідньої країни.

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Раніше у Підмосков'ї журналісти знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК «Вагнера». Відомо щонайменше про 27 могил.

Нагадаємо, що це не перше знайдене масове поховання найманців ПВК «Вагнер». Нещодавно таємне кладовище виявили на Луганщині. Могили «вагнерівців» тонуть у бруді.