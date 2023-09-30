Головна Країна Політика
search button user button menu button

Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС
Білорусь хоче показати представниками іноземного дипкорпусу так звані «місця проживання, навчання й оздоровлення» викрадених дітей
фото з відкритих джерел

Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин

Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих «місць проживання, навчання й оздоровлення» викрадених в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин», – пише пресслужба.

Щоб уникнути відповідальності посадові особи Білорусі намагаються прикритись міжнародними представниками.

Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ - утриматись від участі в пропагандистській білоруського режиму.

«Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжимо роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей», – додає МЗС.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, білоруська опозиція передала до МКС докази незаконного переміщення українських дітей на території Білорусі.

Читайте також: Лукашенко хоче уникнути покарання за війну проти України?
Теги: війна Білорусь діти депортація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губарєв заявив, що потрібно буде займатися «перевихованням» людей
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни
28 вересня, 15:30
Японія вирішила допомогти із новими документами українцям
Японія відкрила нову можливість для біженців з України
28 вересня, 08:13
Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
13 вересня, 10:52
На фронт вкотре підуть пересічні громадяни РФ
Росія планує масову мобілізацію: звідки піде в Україну «гарматне м'ясо»
11 вересня, 07:42
Нас влаштує лише фрагментації РФ на дрібні держави
Україна має думати про розпад Росії вже зараз
9 вересня, 17:59
Військовий облік для жінок: ЗСУ роз'яснили
Військовий облік для жінок: ЗСУ роз'яснили
7 вересня, 17:50
Найкрасивіша у світі ведуча прогнозу погоди знялася топлес
Найкрасивіша у світі ведуча прогнозу погоди знялася топлес
5 вересня, 11:29
Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою»
Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео
1 вересня, 10:16

Політика

Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС
Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС
Африка готова розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба
Африка готова розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба
Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини (відео)
Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини (відео)
Посол розповів, чи припинить Україна безвіз з Ізраїлем
Посол розповів, чи припинить Україна безвіз з Ізраїлем
Що допоможе Україні перемогти? Зеленський назвав необхідні інструменти
Що допоможе Україні перемогти? Зеленський назвав необхідні інструменти
Шмигаль розповів, скільки оборонних підприємств України постраждали від атак РФ
Шмигаль розповів, скільки оборонних підприємств України постраждали від атак РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
8142
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
5692
Як відрізнити токсичні стосунки від здорових: психолог дав іструкцію
5283
Антиукраїнські прояви всередині держави. Чому вони взагалі можливі?
4468
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
3448
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
Сьогодні, 07:09
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту