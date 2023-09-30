Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС

Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин

Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих «місць проживання, навчання й оздоровлення» викрадених в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

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«Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин», – пише пресслужба.

Щоб уникнути відповідальності посадові особи Білорусі намагаються прикритись міжнародними представниками.

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Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ - утриматись від участі в пропагандистській білоруського режиму.

«Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжимо роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей», – додає МЗС.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, білоруська опозиція передала до МКС докази незаконного переміщення українських дітей на території Білорусі.