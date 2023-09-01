Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео
Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою»
фото скріншот відео

Український БПЛА летів в районі мису Тарханкут

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. Він цілим повернувся на базу. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, яке оприлюднило відповідне відео.

Так, український БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак.

«Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу», – розповіли в розвідці.

Розвідка показала, як вертольоти та літак РФ намагалися збити український дрон розвідників.

Тим часам, у Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника. Також губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.

Теги: літак безпілотник війна гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ здобувають успіхи і закріплюються
Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ здобувають успіхи і закріплюються
Вчора, 15:42
Офіційний представник США сказав, що найімовірнішою причиною катастрофи став вибух на борту літака
Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив смерть Пригожина та назвав кількість загиблих
27 серпня, 13:21
Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень
Ворог наступає на сході: результати пекельних боїв
25 серпня, 19:25
Ще на початку повномасштабного вторгнення українці вірили владі щодо швидкої перемоги
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
17 серпня, 13:35
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
14 серпня, 15:55
Ракета Taurus призначена для високоточних ударів
Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
14 серпня, 14:43
США наразі виготовляють 24 тис. 155 мм снарядів на місяць
Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі
11 серпня, 06:12
Чоловік відмовився від мобілізації, бо «не має сім’ї й не вбачає підстав йти воювати
На Тернопільщині чоловік відмовився йти на війну, бо «хвилюється за своє господарство»
10 серпня, 22:01
За даними Грузії, внаслідок війни загинули 224 цивільних, 15 зникли безвісти, ще 547 отримали поранення
Війна Росії проти Грузії. 15 років потому...
8 серпня, 13:12

Події в Україні

Влучання ракети на Вінниччині: влада повідомила деталі
Влучання ракети на Вінниччині: влада повідомила деталі
Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео
Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео
Данілов про далекобійну зброю України: найближчим часом в окупантів буде ще більше палати
Данілов про далекобійну зброю України: найближчим часом в окупантів буде ще більше палати
Росія терміново посилює захист Кримського моста: британська розвідка повідомила деталі
Росія терміново посилює захист Кримського моста: британська розвідка повідомила деталі
Генштаб повідомив про успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки
Генштаб повідомив про успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
51K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
23K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном
18K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
13K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
12K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту