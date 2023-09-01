Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео

Український БПЛА летів в районі мису Тарханкут

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. Він цілим повернувся на базу. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, яке оприлюднило відповідне відео.

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Так, український БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак.

«Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу», – розповіли в розвідці.

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Розвідка показала, як вертольоти та літак РФ намагалися збити український дрон розвідників.

Тим часам, у Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника. Також губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.