Вертоліт та літак РФ влаштували полювання на український дрон. Розвідка показала відео
Український БПЛА летів в районі мису Тарханкут
Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. Він цілим повернувся на базу. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, яке оприлюднило відповідне відео.
Так, український БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак.
«Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу», – розповіли в розвідці.
Розвідка показала, як вертольоти та літак РФ намагалися збити український дрон розвідників.
Тим часам, у Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника. Також губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.
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