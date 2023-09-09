Україна має думати про розпад Росвіії вже зараз

Якою буде освіта в школах РФ після їх поразки?

Якщо Україна хоче бути координаційним центром постРосії, або хоча б мати голос в раді директорів, Києву уже зараз слід глибоко і системно задуматися про всі аспекти майбутнього постРосії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маленький приклад: програма з літератури. Хай би як закінчилася війна, в постРосії все одно залишаться школи, і в них викладатимуть російську літературу (програму з літератури Ічкерії тут не розглядатимемо). Увага, питання: чи є в Україні хоч одна наділена владою людина, яка не те, щоб мала програму шкільної літератури постРосії, а хоча б задумалася про необхідність її мати? Боюся, що немає.

Або ми розробимо таку програму, або вона залишиться без змін – з Прілєпіним (всі говорять зараз про програму з історії, але література важить не менше). І американці з європейцями її теж не розроблять.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ви можете заперечити, що це не на часі, що у нас є нагальніші суто українські питання – від дронів до закритих декларації. Добре, я погоджуюся. Але в такому випадку не варто постійно повторювати, що саме ми якось вирішуватимемо долю постРосії. Одних намірів для цього замало, для цього потрібні реальні справи.