Японія відкрила нову можливість для біженців з України

Біженці з України зможуть отримати статус резидента в Японії

Імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою. Про це пише Kyodo.

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Зміни до закону про імміграцію були розроблені, щоб допомогти отримати дозвіл на проживання особам із зон конфлікту, обставини яких не відповідають вимогам дозволу для біженців.

Японія є підписантом Конвенції ООН про біженців 1951 року, яка зобов'язує країни-члени надавати їм захист, проте евакуйовані з України та інших країн зі схожими обставинами не відповідають опису біженців, зазначеному в Конвенції.

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За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець, з яких 1931 проживає в Японії за візою «для певної діяльності» протягом одного року. Дозвіл на їхнє перебування в Японії надавався міністром юстиції.

Нагадаємо, нещодавно до України приїхав голова міністерства закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

Як ідеться в заяві МЗС Японії, під час свого візиту до Києва Хаяші разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб якнайшвидше покласти край російському вторгненню.

Відомо, що очільника МЗС Японії супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.

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До слова, Кабмін Японії у повному складі пішов у відставку у зв'язку з рішенням прем'єра Фуміо Кісіди провести перестановки в уряді. У результаті з 19 міністрів 13 нових, 11 із них уперше увійшли до уряду. У новому кабінеті міністрів п'ять жінок – це максимальна кількість, як було й у другому уряді Сіндзо Абе.