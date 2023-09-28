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«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни
Губарєв заявив, що потрібно буде займатися «перевихованням» людей
Фото: скріншот відео Главком

Колаборант відверто розповів, яке майбутнє готується росіянами для нашої країни 

Колишній лідер проросійських сил Донецька так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв відверто розповів, якою насправді є мета війни в Україні.

Губарєв заявив, що росіянам та українцям потрібно буде якось ужитись після закінчення війни, і, на його думку, доведеться займатися «перевихованням».

«Когось через табори, когось переконувати не тільки словом, але й діями, когось перенавчати», – підкреслив колаборант.

Павло Губарєв додав, що для втілення всього цього РФ спочатку доведеться перемогти, і зробити це «будь-якою ціною».

«Знищимо стільки людей, скільки потрібно», – зазначив він.

Таким чином, можна дійти висновку, що для екс-лідера проросійських сил Донецька знищення українців та перемога у розв’язаній самою ж Росією війні – це одне й теж саме.

Нагадаємо, за словами Павла Губарєва, його дружина організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну. Навесні 2022 року Катерину Губарєву було призначено заступником гауляйтера Херсонської області. За словами колаборанта, саме вона організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну.

Теги: росія війна українці колабораціонізм

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