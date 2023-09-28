«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни

Губарєв заявив, що потрібно буде займатися «перевихованням» людей

Колаборант відверто розповів, яке майбутнє готується росіянами для нашої країни

Колишній лідер проросійських сил Донецька так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв відверто розповів, якою насправді є мета війни в Україні.

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Губарєв заявив, що росіянам та українцям потрібно буде якось ужитись після закінчення війни, і, на його думку, доведеться займатися «перевихованням».

«Когось через табори, когось переконувати не тільки словом, але й діями, когось перенавчати», – підкреслив колаборант.

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Павло Губарєв додав, що для втілення всього цього РФ спочатку доведеться перемогти, і зробити це «будь-якою ціною».

«Знищимо стільки людей, скільки потрібно», – зазначив він.

Таким чином, можна дійти висновку, що для екс-лідера проросійських сил Донецька знищення українців та перемога у розв’язаній самою ж Росією війні – це одне й теж саме.

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Нагадаємо, за словами Павла Губарєва, його дружина організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну. Навесні 2022 року Катерину Губарєву було призначено заступником гауляйтера Херсонської області. За словами колаборанта, саме вона організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну.