Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України

Сторони планують обговорити широкий перелік питанням двостороннього співробітництва

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідає 18 вересня Москву і проведе переговори із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, зокрема, щодо війни РФ в Україні. Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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«18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. ... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР», – сказала вона.

За словами Захарової, планується обговорити «широкий перелік питанням двостороннього співробітництва», включно з контактами на найвищому та високому рівнях.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І після саміту в Саудівській Аравії поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив його, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни.

Тим часом, Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії»