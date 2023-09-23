Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв

Селище на Донеччині деокупували минулого тижня

Українські військові 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух уперед. Так, у своєму Telegram-каналі розвідники показали кадри боїв за звільнення Кліщіївки.

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«Звільняємо рідну землю!», – наголосили в ГУР.

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Як відомо, 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Раніше повідомлялося, що під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон.

Триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень