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Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
В’ятрович: публікації про Бандеру в західних ЗМІ повторюють тези російської пропаганди
фото з відкритих джерел

«Теза про різність реального Бандери і його образу може гарно зіграти на користь Росії»

Історик, народний депутат Володимир В’ятрович в інтерв’ю «Главкому» відповів своєму колезі Ярославу Грицаку, який зачепив його у своїх неоднозначних коментарях французькому виданню Le Mondeо та в інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак розкритикував Захід за підвищену увагу до Бандери. Коментуючи два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері, які опублікувала французька газета Le Monde 7 та 8 січня, Грицак заявив, що в Україні радикально змінилося не лише ставлення до Бандери, але й до гетьмана Мазепи.

В інтерв’ю «Главкому» Грицак визнав свою помилку у спілкуванні з Le Mond та заявив, що його слова перекрутили.

«Брав інтерв’ю у мене журналіст по телефону з досить слабкою англійською. Він переінакшив те, що я говорив. Я не казав, що В’ятрович сфальсифікував образ Бандери, я казав, що В’ятрович просував позитивний образ Бандери. А це велика різниця», – запевняє Грицак.

В’ятрович відповів, що абсолютно не згоден з деякими своїми колегами, які просто заспокоюють себе та світ тезами про те, що нібито нинішній образ Бандери, якого шанують українці, дуже відрізняється від того образу, яким був реальний Бандера. При цьому не пояснюючи, яким же був реальний Бандера. 

«Теза про різність реального Бандери і його образу також може гарно зіграти на користь Росії, представляючи українців як недолуге населення, яке вшановує фашиста, просто не знаючи, що він був фашист. Я думаю, що Ярослав Грицак, як професійний та відомий історик, замість того, щоби вже близько 15 чи 20 років повторювати те, що є міф Бандери, а є реальний Бандера і те, що українці шанують саме міф Бандери, міг би зайнятися дослідженням реального Бандери. От цим би він і показав, пояснив, чим же відрізняється міф Бандери від реального Бандери. Що стосується конкретних публікацій у Le Monde, то з пояснень пана Грицака він визнає, що його було некоректно використано в цій якійсь дивній інформаційній грі. Тобто видання подало його окремі тези з точністю до навпаки від того, що він сказав. Бо те, що він говорить про Бандеру в Le Monde і те, що він говорить про Бандеру в колонці на сайті «Історична правда», часом є просто діаметрально протилежними речами», - заявив В’ятрович.

Нардеп зазначив, що немає жодних особистих претензій і абсолютно не намагається нікого атакувати, тим паче професора Ярослава Грицака.

«Єдине, що мене просто з професійної точки зору дивує – відвага пана професора, який ніколи спеціально не займаючись періодом діяльності українських націоналістичних організацій, дуже впевнено намагається коментувати і давати свої оцінки. На мій погляд, так не варто робити. А якщо є бажання коментувати тему, слід зануритися в неї як історику, використовуючи свої фахові вміння і навички», – пояснив В’ятрович.

Він додав, що на відміну від Грицака, не згадує його ім’я у своїх інтерв’ю.

«Ще одне. На відміну від пана Ярослава Грицака, я не згадую його ім’я у своїх інтерв’ю і мені не дуже приємно, що мої спроби якось відверто і публічно подискутувати з паном Ярославом Грицаком вже кілька років просто ігноруються з його боку. З іншого боку, я періодично читаю його оцінки мене в закордонній пресі. Мені здається, що якщо є готовність до дискусії, то, очевидно, варто її робити публічною і відкритою, а не шукати якісь дивні способи комунікації через закордонні медіа», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак розкритикував Захід за підвищену увагу до Бандери. Коментуючи два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері, які опублікувала французька газета Le Monde 7 та 8 січня, Грицак заявив, що в Україні радикально змінилося не лише ставлення до Бандери, але й до гетьмана Мазепи.

Крім того, історик Грицак пояснив, як втрапив у скандал із французькою газетою. В інтерв’ю «Главкому» він визнає свою помилку у спілкуванні з Le Mond та переконує – його слова перекрутили.

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Теги: Ярослав Грицак населення журналіст скандал українці депутат

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