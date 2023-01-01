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День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво

Надія Карбунар
glavcom.ua
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році
фото з відкритих джерел

Очільник ОУН досі залишається символом українського спротиву

Першого січня 2023 року відзначається 114 річниця від дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери.

Попри розповсюджений міф, Степан Бандера ніколи особисто не очолював УПА.

Український інститут національної пам’яті пояснює, що Бандера очолював Організацію українських націоналістів (революційну) і Закордонні частини ОУН у 1946 –1959 роках. Українською повстанською армією безпосередньо командували Василь Івахів, Дмитро Клячківський, Роман Шухевич і Василь Кук.

Степана Бандеру нацисти 4 роки тримали в ув’язненні, зокрема в одиночній камері концтабору Заксенгаузен. Відрізаний від світу, він не знав, чи продовжують боротися побратими в Україні. Але лідер ОУН все одно не погодився відкликати Акт відновлення Української Держави.

30 червня 1941 року ОУН(б) проголосила «Акт відновлення Української Держави».

А вже 5 липня Степан Бандера через відмову відкликати «Акт відновлення…» був посаджений у Кракові під домашній арешт, а в подальшому був в’язнем тюрем у Берліні; звідти потрапив до концтабору Заксенгаузен. Почалися масові арешти учасників ОУН – за деякими даними, було заарештовано 80% керівного складу ОУН(б). «Відновлена держава» не проіснувала й тижня.

Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.

Степанові Бандері приписують слова «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!», хоча в збірнику його цитат цієї фрази немає. Тим не менш, українці в мережі пишуть, що пророцтво Степана Андрійовича збулося.

Нагадаємо, на відео, яке Залужний оприлюднив з нагоди 24 серпня, за спиною головнокомандувача стоїть бронзовий бюст лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

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Теги: день народження роман Степан Бандера держава українці арешт

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