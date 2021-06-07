Зеленський і Байден ввечері поговорять по телефону

Підготовка телефонної розмови між лідерами України та США тривала кілька тижнів

Телефонна розмова президентів США і України Джозефа Байдена і Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 7 червня.

В Офісі президента України підтвердили: телефонна розмова відбудеться сьогодні, щоб сторони могли обмінятися думками «щодо актуальних питань глобальної безпеки».

«Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів – України та США. Мета розмови очевидна – обмін думками щодо актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позиції щодо ситуації в українському Донбасі», – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Про підготовку телефонної розмови лідерів двох держав ЗМІ повідомляли ще 28 травня. За даними наших джерел, ця розмова була запланована як важливий обмін думками перед зустріччю в Женеві президентів Росії і США, на якій, безсумнівно, порушуватимуться питання, котрі цікавлять Україну.

Президенти США та Росії зустрінуться 16 червня. У Кремлі підтвердили, що Джо Байден і Владімір Путін зустрінуться у швейцарській Женеві.

Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.