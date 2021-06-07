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    Зеленський і Байден ввечері поговорять по телефону

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    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня. - Зеленський і Байден ввечері поговорять по телефону
    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.
    Фото з відкритих джерел

    Підготовка телефонної розмови між лідерами України та США тривала кілька тижнів

    Телефонна розмова президентів США і України Джозефа Байдена і Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 7 червня.

    В Офісі президента України підтвердили: телефонна розмова відбудеться сьогодні, щоб сторони могли обмінятися думками «щодо актуальних питань глобальної безпеки».

    «Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів – України та США. Мета розмови очевидна – обмін думками щодо актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позиції щодо ситуації в українському Донбасі», – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

    Про підготовку телефонної розмови лідерів двох держав ЗМІ повідомляли ще 28 травня. За даними наших джерел, ця розмова була запланована як важливий обмін думками перед зустріччю в Женеві президентів Росії і США, на якій, безсумнівно, порушуватимуться питання, котрі цікавлять Україну.

    Президенти США та Росії зустрінуться 16 червня. У Кремлі підтвердили, що Джо Байден і Владімір Путін зустрінуться у швейцарській Женеві.

    Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

    До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський і Байден ввечері поговорять по телефону